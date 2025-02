Serie B: le designazioni arbitrali della 27^ giornata

Attraverso i propri canali ufficiali l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 27ª giornata di Serie B. Spicca nel quadro il ritorno in campo di Federico La Penna, fischietto della Sezione di Roma 1, finito nell’occhio del ciclone per gli errori nella direzione di Inter-Fiorentina del 10 febbraio scorso. A lui è stata affidata la conduzione del big match Spezia-Catanzaro

Brescia-Sudtirol

Direttore di gara: Giua

Assistenti: Di Giacinto-Ricciardi

IV° Ufficiale: De Angeli

VAR: Miele

AVAR: Pagnotta

Cittadella-Modena

Direttore di gara: Prontera

Assistenti: Massara-Pressato

IV° Ufficiale: Restaldo

VAR: Baroni

AVAR: Muto

Cosenza-Palermo

Direttore di gara: Dionisi

Assistenti: Berti-Emmanuele

IV° Ufficiale: Grasso

VAR: Minelli

AVAR: Di Paolo

Cremonese-Cesena

Direttore di gara: Santoro

Assistenti: Bresmes-Politi

IV° Ufficiale: Rinaldi

VAR: Gualtieri

AVAR: Di Vuolo

Mantova-Bari

Direttore di gara: Scatena

Assistenti: Rocca-Regattieri

IV° Ufficiale: Castellano

VAR: Volpi

AVAR: Camplone

Pisa-Juve Stabia

Direttore di gara: Aureliano

Assistenti: Lombardo-Miniutti

IV° Ufficiale: Gemelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo

Reggiana-Carrarese

Direttore di gara: Rutella

Assistenti: Vigile-Pedone

IV° Ufficiale: Poli

VAR: Di Martino

AVAR: Nasca

Salernitana-Frosinone

Direttore di gara: Massimi

Assistenti: Costanzo-Belsanti

IV° Ufficiale: Viapiana

VAR: Fourneau

AVAR: Maggioni

Sampdoria-Sassuolo

Direttore di gara: Pairetto

Assistenti: Garzelli-Cavallina

IV° Ufficiale: Turrini

VAR: Gariglio

AVAR: Paganessi

Spezia-Catanzaro

Direttore di gara: La Penna

Assistenti: Laudato-Cortese

IV° Ufficiale: Nigro

VAR: Paterna

AVAR: Di Marco