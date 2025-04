Serie B: Pisa e Spezia si contendono il secondo posto. Gli aquilotti perdono anche Degli Innocenti

Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie B, il Sassuolo è già promosso in Serie A mentre per il secondo posto Pisa e Spezia sono in lotta, con i nerazzurri che hanno sette lunghezze di vantaggio sulla squadra allenata da D’Angelo.

Il Pisa ha ritrovato la vittoria a Reggio Emilia, partita convincente e squadra che dopo l’inattesa sconfitta casalinga contro il Modena è in netta ripresa, al contrario dello Spezia che a Mantova ha gettato al vento una vittoria che sembrava scontata.

Inzaghi dopo aver recuperato Tramoni, che si è dimostrato ancora una volta fondamentale, adesso ha concesso due giorni di riposo alla squadra e da domani inizierà la preparazione in vista della difficile partita casalinga contro la Cremonese.

D’Angelo invece non dorme sonni tranquilli, psicologicamente la rimonta subita a Mantova potrebbe influire sul morale della squadra che in questo 2025 fino ad oggi è in calo di rendimento. Inoltre l’ex allenatore del Pisa, non avrà a disposizione Degli Innocenti, la cui stagione appare finita, così come quella del portiere Sarr, e di Soleri, mentre per Reca ci sono possibilità di riaverlo per gli eventuali playoff.

Quindi se Inzaghi può contare su una rosa al completo per questo rush finale, D’Angelo ha diverse assenze che potrebbero influire sulla rotazione degli uomini in campo.