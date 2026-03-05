Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Marzo 5, 2026
Home Serie B Serie B: programma ed arbitri della 29^ giornata

Serie B: programma ed arbitri della 29^ giornata

Il programma della 29^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
-
47
Arbitro Marco Guida ph: Fornelli/Keypress

Di seguito programma ed arbitri della 29^ giornata del campionato di Serie B:

AVELLINO – PADOVA Sabato 07/03 h. 15:00

PERENZONI

BELSANTI – SCARPA

IV:      CASTELLONE

VAR:  GUALTIERI

AVAR:   FOURNEAU

 

SPEZIA – MONZA Sabato 07/03 h. 15:00

MARESCA

YOSHIKAWA – BIANCHINI

IV:      FELICIANI

VAR:   GHERSINI

AVAR:    DI VUOLO

 

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 07/03 h. 15:00

CALZAVARA (foto)

BARONE – GRASSO

IV:       CASTELLANO

VAR:  CAMPLONE

AVAR:    COSSO

 

VENEZIA – REGGIANA Sabato 07/03 h. 17:15

CHIFFI

PRETI – FONTANI

IV:     DIOP

VAR:   PRONTERA

AVAR:    PAGANESSI

 

MODENA – CESENA Sabato 07/03 h. 19:30

MARCENARO

PALERMO – COLAIANNI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

 

CATANZARO – EMPOLI h. 15:00

CREZZINI

MOKHTAR – EL FILALI

IV:     MASSIMI

VAR: SANTORO

AVAR: RUTELLA

 

FROSINONE – SAMPDORIA h. 15:00

LA PENNA

LO CICERO – MINIUTTI

IV:     ZOPPI

VAR:    AURELIANO

AVAR:     DEL GIOVANE

 

MANTOVA – JUVE STABIA h. 15:00

PEZZUTO

NIEDDA – PASCARELLA

IV:     ANDENG TONA MBEI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DIONISI

 

CARRARESE – PALERMO h. 17:15

PICCININI

GARZELLI – REGATTIERI

IV:       COLLU

VAR:     BARONI

AVAR:  GHERSINI

 

PESCARA – BARI h. 19:30

GALIPO’

CECCONI – GIUGGIOLI

IV:       ZANOTTI

VAR:     SERRA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   MONALDI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598