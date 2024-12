Sottil riprende la Juve (2-2) | Alla Juve non basta un grande Thuram

La splendida atmosfera dell’Allianz Stadium fa da sfondo al big match tra Juventus e Fiorentina, sfida valida per la 18a giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 2-1 in casa del Monza, mentre i toscani arrivano dalla sconfitta interna per 2-1 con l’Udinese.

Juventus – Fiorentina, beffa finale per Motta. Immortale Fiorentina

Inizio di gara condito da ritmi elevati e molti ribaltamenti di fronte. Dal punto di vista del possesso, la Juve sembra più organizzata rispetto ai rivali, tanto da passare in vantaggio dopo appena 20′: Thuram si mette in proprio e una volta entrato in area, fulmina De Gea con un bel rasoterra sul primo palo. Reazione immediata dei Viola che alzano la pressione e al 37′ trovano il pari: ottimo cross di Adli verso Kean che di testa batte Di Gregorio e fa 1-1. Nel finale grande occasione per Vlahovic che col sinistro in area colpisce a botta sicura ma David De Gea si supera e con una grande parata mantiene la sfida in equilibrio. Si chiude sul parziale di 1-1 una prima frazione molto divertente. Inizio ripresa caratterizzato da una grande aggressività da parte degli uomini di Motta, culminata nel nuovo vantaggio: ottima imbucata di Koopmeiners a premiare l’inserimento di Thuram che con un bel destro sul secondo palo firma il 2-1, nonché la sua doppietta personale. Dopo il gol bianconero i ritmi sembrano stabilizzarsi, grazie soprattutto all’ottima compattezza del reparto arretrato bianconero. A differenza dei primi 45′ infatti, sono davvero poche le occasioni da una parte e dall’altra. Nel finale però, arriva il sussulto della Fiorentina grazie a Sottil: il numero 7 sfrutta una carambola in area di rigore e con un gran sinistro al volo fa incredibilmente 2-2. Dodicesimo pareggio stagionale per la Juve, che non riesce a chiudere il suo 2024 con una vittoria. Immortale cuore dei Viola invece che quando tutto sembrava scritto, agguantano un punto fondamentale.

Juventus-Fiorentina, il tabellino

2-2

Reti: 20′, 49′ Thuram(J); 38′ Kean (F); 87′ Sottil (F).

Ammoniti: 58′ Mckennie (J); 69′ Kalulu (J); 78′ Locatelli (J); 85′ Comuzzo (F);

Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti(88′ Fagioli), Kalulu, McKennie(62′ Cambiaso); Locatelli (C), Thuram(88′ Douglas Luiz); Conceicao, Koopmeiners, Mbangula(62′ Yildiz); Vlahovic(81′ Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Cambiaso. Allenatore: Motta.

Fiorentina(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri (C), Parisi(75′ Gosens); Cataldi(65′ Mandragora), Adli(75′ Richardson); Colpani(75′ Ikoné), Gudmundsson, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikone, Gosens, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Kouame. Allenatore: Palladino.