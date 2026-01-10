Soulè+Konè e Sassuolo battuto 2-0. La Roma aggancia il Milan al secondo posto

La Roma vince con gol e assist dell'argentino che chiude la pratica Sassuolo

Gasperini ripropone Pisilli e Ferguson dal 1′ ma l’attaccante irlandese, oltre a fare arrabbiare Gasperini per i tanti palloni persi nel primo tempo, esce al 39′ a causa di un infortunio. Il Sassuolo in transizione crea tanti problemi alla Roma nella prima frazione di gioco con la squadra giallorossa che prova a fare la partita ma fatica a connettersi con gli attaccanti.

La Roma la vince nel finale

Al 59′ Marcenaro fischia il rigore in favore della Roma per fallo di Muric su Soulè ma dopo il check del Var annulla la decisione per fuorigioco dell’attaccante argentino. Al 76′ la Roma trova il vantaggio con Konè che sfrutta il cross pennellato di Soulè dalla sinistra. Nel giro di tre minuti i giallorossi fanno uno-due micidiale con il raddoppio di Soulè. La Roma archivia la pratica Sassuolo e manda un messaggio alla Juve, impegnata lunedì sera contro la Cremonese, portandosi al terzo posto a pari punti col Milan ma con due partite in meno sia dei rossoneri che del Napoli.

Tabellino del match

Reti: 76′ Konè, 79′ Soulè

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini (88′ Ziolkowski), Hermoso; Celik (87′ Rensch), Pisilli, Konè, Tsimikas (63′ Wesley); Soulè (88′ Romano); Dybala, Ferguson (39′ El Shaarawy). All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (72′ Vranckx), Matic, Konè (83′ Iannoni); Fadera (73′ Cheddira), Pinamonti (83′ Moro, Laurientè (83′ Pierini). All. Grosso

Ammoniti: 22′ Konè, 23′ Hermoso, 59′ Muric, 85′ Matic