Spezia-Brescia, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Serie B: lo Spezia ospita il Brescia al Picco, questa sera alle 20.30. Padroni di casa penultimi e reduci da un filotto di quattro sconfitte consecutiva, l’ultima arrivata sabato contro la Reggiana; diversa la situazione in casa Brescia: la formazione di Gastaldello, con sole tre gare disputate, ha ottenuto 7 punti, con due vittorie e un pareggio. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Reca; Bandinelli, Ekdal, Kouda; Verde, P. Esposito, Elia. All. Alvini

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Castana, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Besaggio, Galazzi; Borrelli; Bjarnason, Moncini. All. Gastaldello