Sporting Lisbona-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, prima sfida a Lisbona tra Sporting CP e Atalanta. Difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. In mezzo al campo Ederson e De Roon al centro, supportati da Holm, in vantaggio su Zappacosta, e Ruggeri sulle fasce. In avanti Koopmeiners e Lookman alle spalle di De Ketelaere.

Sporting CP-Atalanta, le probabili formazioni: