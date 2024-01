Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Prima semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana: il Napoli, campione d’Italia in carica, affronta la Fiorentina, finalista dell’ultima Coppa Italia. Prima sfida nella competizione per gli azzurri, seconda nella stagione. Nella gara di campionato sono stati i viola ad avere la meglio, imponendosi per 1-3 al Maradona. Il match, in programma giovedì alle 20, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni: