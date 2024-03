SV Darmstadt-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Bayern Monaco in campo oggi alle 15.30 contro il Darmstadt. Bavaresi in campo con De Ligt e Dier al centro della difesa, Kimmich, a destra, e Guerreiro, a sinistra. Diga di mediana con Goretzka e Pavlovic alle spalle di Sané, Müller e Musiala. In avanti il solo Kane.

SV Darmstadt-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

SV DARMSTADT (5-4-1): Schuhen; Skarke, Klarer, Zimmermann, Maglica, Karić; Justvan, Kempe , Franjic, Holtmann; Polter. All. Lieberknecht.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Goretzka, Pavlovic; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.