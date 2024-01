Tacchinardi: “Juventus, vincere per mettere pressione all’Inter”

L'opinione di Tacchinardi sulla sfida fra Juventus e Inter per lo scudetto

L’ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juve e della corsa scudetto con l’Inter.

Juve, le dichiarazioni di Tacchinardi

Sulla corsa scudetto: ”Se oggi la Juventus batte l’Empoli mette pressione sull’Inter, che dopo 24 ore scenderà in campo al Franchi a -4 e contro una Fiorentina avvelenata per questo inizio di 2024. Il fattore psicologico incide. E i nerazzurri, per uscirne bene, dovranno dare un’altra dimostrazione di maturità e forza.”

Su Allegri: ”Max, dopo il divorzio Mourinho-Roma, è rimasto l’ultima volpe da scudetto…E fa la differenza: è un fuoriclasse nel gestire la pressione, ha davvero corazza. E in queste situazioni si esalta: lottare per vincere il campionato è il suo Habitat naturale. Allegri sarà il valore aggiunto.”

Su Vlahovic: ”Dusan aveva soltanto bisogno di sentirsi meglio fisicamente e di testa. E mentalmente ha effettuato il salto di qualità: non gioca più soltanto per segnare ma anche per vincere.”