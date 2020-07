Tennis, Nadal: “Vivo lo sport e la vita alla massima intensità”

Il tennista spagnolo, Rafael Nadal, ha parlato ai microfoni di Sports Illustrated: ecco le sue parole

Rafael Nadal e alla ricerca del ventesimo slam e cercherà di centrare l’obiettivo al Roland Garros che partirà a settembre(click qui per le date del Roland Garros 2020). Ai microfoni di Sport Illustrated l’asso maiorchino ha posto l’accento sulla propria gestione dei momenti liberi, affermando come ”vivere una vita normale” sia per lui un aspetto capace di donargli tranquillità e felicità.

Le parole di Nadal

“Penso di essere una persona molto intensa e dotata di una grande energia. Vivo la vita e lo sport alla massima intensità. Per me tornare a Maiorca significa tornare ad una vita normale. E la vita normale mi rende felice. Non sono solo Rafael Nadal il tennista, divento nuovamente Nadal l’essere umano”