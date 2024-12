Thiago Motta: “I ragazzi l’hanno ripresa con il cuore. Espulsione giusta. City? Cercheremo di limitare il loro gioco”

Thiago Motta è intervenuto nel post-partita di Juventus-Bologna ai microfoni di Dazn.

Le parole di Thiago Motta

Negli ultimi 20 minuti si è vista una Juve più libera quando ha cercato meno il fraseggio corto.

“Guardo tutto, hai parlato di libertà. I miei giocatori ce l’hanno quando giocano 1 vs 1 sul campo. Una partita quasi finita dopo lo 0-2, i nostri ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla. Loro hanno continuato e sono quasi riusciti a riprenderla”.

Le è piaciuta la reazione della squadra nel finale?

“Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo rischiato di più. Per uscire da dietro, con una squadra che viene sempre a pressare, o ci muoviamo senza palla o altrimenti, come abbiamo detto prima della gara, dobbiamo saltare le linee e approfittare del 3 contro 3. Mettere gli altri in ritardo e giocarcela così nella metà campo avversaria, dove l’atteggiamento dell’avversario cambia”.

Ci può raccontare l’espulsione.

“Oggi l’arbitro aveva ragione. Mi sono lamentato, ho fatto un gesto che dovevo evitare. L’espulsione è giusta. Mi sono lamentato e ho esagerato”.

Come si evita il primo gol del Bologna?

“Lì ognuno ha il suo riferimento. E’ un momento difficile perchè non hai il tempo, sono situazioni in cui possiamo migliorare. Mi piacerebbe che la difesa riuscisse a scivolare. A volte abbiamo fatto diversamente per le nostre caratteristiche, ma possiamo farlo bene. Abbiamo giocatori di alto livello per migliorare e alzare le nostre prestazioni”.

È soddisfatto del suo lavoro guardando la classifica?

“Non mi piace giudicare il lavoro degli altri figuriamoci il mio. Lascio a voi dare le opinioni. Io continuo a lavora con grande esigenza per migliorare il livello della squadra”.

È il momento migliore per affrontare il City?

“Non esiste un momento migliore quando affronti squadre di quel livello. Noi daremo il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco ma esprimendo il nostro”.