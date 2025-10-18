All’Olimpico Grande di Torino è appena finito il match Torino-Napoli, finito 1-0 con gol dell’ex Simeone. Alle ore 18 l’arbitro Mercenaro con il fischio d’inizio aveva dato via alla partita tra granata e partenopei valida per la 7^ giornata di Serie A Tim. Granata che conquistano a seconda vittoria in questo campionato e si portano fuori dalla zona retrocessione, si piazzano in 13^a posizione con 8 punti.

Torino-Napoli, 1-0

Con il Napoli in campo il ritmo di gioco elevato fin dai primi minuti, ma il Toro tiene testa ai campioni d’Italia, tant’è che la prima occasione da gol per è dei granata al 15′ con Vlasic che colpisce il palo. Il croato avanza in area e calcia di sinistro: Milinkovic-Savic sfiora la palla che arriva alla base legno. Non passa molto tempo e il Napoli fa sentire la sua presenza in campo. I partenopei dopo l’occasione dei padroni di casa, su calcio piazzato in posizione centrale dai 20 metri De Bruyne colpisce forte, il portiere Israel para in due tempi. A portarsi in vantaggio, alla mezz’ora, è il Torino: al 32’ arriva la rete del vantaggio con Simeone che si destreggia in area piccola, salta la difesa azzurra e di sinistro a rientrare insacca. Passano pochi minuti e il Torino va vicino al doppio vantaggio: al 34′ Pedersen spara alto. Finisce così il primo tempo: Torino-Napoli 1-0 dopo i primi 45 minuti.

Il secondo tempo inizia sempre con il Torino che si rende protagonista e al 50′ cerca l’occasione con la girata di testa di Casadei, ma il pallone è alto. Pochi minuti e gli azzurri rispondono con Spinazzola, ma il pallone finisce alle stelle. Alla mezzora poche le occasioni interessanti da parte di entrambe le formazioni. Napoli con poche idee, Torino sfrutta il fattore tempo. Nel finale di gara, dopo poche occasioni, il Napoli va in gol con Lang in pieno recupero (90’+4), ma il gol viene annullato, dopo controllo del VAR, per fuorigioco. Napoli frenato dai granata nella corsa allo scudetto.

Reti: 32′ – Simeone (T).

Ammoniti: 10′, Juan Jesus (N); 47′, Israel (T); 90’+4 Lang (N).

Espulsi: –

Torino-Napoli in campo alle 18. Le formazioni ufficiali