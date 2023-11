L’Inter torna in campo le per la 13esima giornata di campionato, pronta per sfidare il Frosinone di Di Francesco. Inzaghi sà che sarà una partita complicata viste le ultime prestazioni dei ciociari, perciò si affiderà ai titolarissimi per cercare i strappare i tre punti. Il match parte subito forte ed i ritmi sono alti da entrambi i lati, facendo correre molto il pallone ma senza sbavature. Gli uomini di Di Francesco tentano più volte di essere aggressivi ma i nerazzurri chiudono bene tutti gli spazi con interventi puliti e netti. Sembra finire in parità il primo tempo, quando Dimarco decide di mettere il suo nome nel tabellino mettendo a segno un clamoroso gol da quasi centrocampo Chissà se voluto, fatto sta che porta l’Inter in vantaggio a fine primo tempo.

Calhanoglu la chiude

Nel secondo tempo la trama non cambia, anzi per il Frosinone peggiora perchè al minuto 48 viene fischiato un calcio di rigore per i nerazzurri che mettono sul dischetto Calhanoglu. Il turco realizza con freddezza il penalty e porta i suoi compagni sul vantaggio di 2 a 0. Il Frosinone ci prova e la prova di coraggio è veramente notevole, ma riesce a rendersi pericolosa solo con il palo di Cheddira, che strozza l’urlo di gioia dell’attaccante ciociaro. Bella vittoria per i nerazzurri che riconquistano la vetta e posso riposarsi in queste due settimane di stop.

Inter-Frosinone, tabellino e risultato(2-0)

Reti: 43′ Dimarco, 48′ Calhanoglu(R)

Ammoniti: Brescianini

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries(De Vrij), Barella, Calhanoglu(Sensi), Mkhitaryan(Frattesi), Dimarco(Carlos Augusto); Thuram(Arnautovic), Lautaro. All. Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Turati; Okoli, Monterisi, Marchizza; Lirola(Ibrahimovic), Mazzitelli(Brescianini), Barrenechea(Caso), Reinier(Kajo Jorge), Oyono; Soulé, Cuni(Cheddira). All. Di Francesco