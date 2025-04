Udinese – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Settimana intensa per il Bologna, dopo l’approdo alla finale di Coppa Italia e la vittoria contro l’Inter, che ha messo i Felsinei in una situazione di vantaggio nella zona Champions League. Di fronte, l’Udinese, reduce da cinque sconfitte consecutive, l’ultima ottenuta in casa del Torino. La gara, in programma lunedì alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Udinese – Bologna, le probabili formazioni: