UEFA Champions League, le possibili avversarie del Milan

UEFA Champions League, rossoneri in seconda fascia

Come già noto, dunque, partendo dalla fascia di provenienza, ogni squadra affronterà due avversarie per raggruppamento, disputando quattro gare in casa e quattro in trasferta. In rossoneri, secondi nello scorso campionato, non potranno affrontare l’Inter, dalla prima fascia, le due italiane nella seconda e il Bologna, in quarta. Le possibili avversarie del Milan:

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

PSG

Liverpool

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

SECONDA FASCIA:

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Arsenal

Bruges

Shakhtar Donetsk

TERZA FASCIA:

Feyenoord

Sporting Lisbona

PSV

Dinamo Zagabria

Salisburgo

Lille

Stella Rossa

Young Boys

Celtic

QUARTA FASCIA: