Urawa Reds-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Seconda semifinale del Mondiale per Club 2023: il Manchester City, campione d’Europa in carica, affronta i giapponesi dell’Urawa Reds Diamonds, vincitori dell’ultima AFC Champions League. Citizen all’esordio assoluto nella competizione; diversamente, la formazione asiatica ha sconfitto per 1-0 i messicani del Leon nel quarto di finale, grazie alla rete di Schalk. Il match, in programma martedì alle 19 al King Abdullah Sports City di Gedda, sarà visibile, in esclusiva, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Sekine, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Ito, Iwao; Okubo, Yasui, Koizumi; Kanté. All. Skorza.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Doku. All. Guardiola.