Chiesa salta il Napoli, la decisione dopo gli esami strumentali

Brutte notizie per la Juve, a Napoli Federico Chiesa non ci sarà. Nessun problema grave, ma in via precauzionale l’esterno verrà tenuto a riposo. “Questa mattina – si legge sul sito della Juve – l’attaccante è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli”.