Verso Napoli – Torino, l’infortunio di David Neres cambia i piani di Antonio Conte

L’infortunio muscolare occorso a David Neres costringe Antonio Conte a cambiare nuovamente la struttura del suo Napoli. Dopo aver sperimentato il 3-5-2 come variazione del consolidato 4-3-3, il tecnico dei partenopei potrebbe essere costretto a cambiare nuovamente assetto in vista dei prossimi impegni

Napoli, spazio alle seconde linee

Oltre al già citato Neres, bisogna registrare i ripetuti acciacchi di Alessandro Buongiorno, non ancora certo di poter giocare nella sfida contro il Torino: Rafa Marin, dopo la prestazione convincente di Monza, sembra il favorito per prenderne il posto. Conte, in virtù degli acciacchi nelle posizioni chiave del suo scacchiere, potrebbe decidere di optare per un 4-4-2: accanto a Romelu Lukaku potrebbe trovare spazio Giacomo Raspadori, uomo decisivo nella vittoriosa trasferta in Brianza della scorsa giornata. Occhio anche alle wildcard: Giovanni Simeone e Noah Okafor, quest’ultimo voglioso di ritagliarsi uno spazio importante dopo essere arrivato come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio.