Verso Sassuolo-Pisa: Thorstvedt e Skjellerup ko. Altri biglietti a disposizione degli ospiti

Si avvicina il grande giorno della sfida tra Sassuolo e Pisa, biglietti ancora disponibili sia per i tifosi locali sia per gli ospiti che hanno a disposizione ulteriori 200 posti, sarà un esodo nerazzurro con circa 6800 persone in partenza da Pisa, numero incredibile per una sfida a cui non si può mancare. Domani sarà il giorno delle conferenze stampa di Grosso e Inzaghi, due campioni del mondo che sanno come si vince. Il Pisa dovrebbe essere al gran completo, mentre Grosso deve rinunciare a Skjellerup, mentre Thorstvedt si è operato e i tempi di recupero sono lunghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Mazzitelli, Boloca; Berardi, Verdi, Laurienté; Moro. Allenatore: Fabio Grosso

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi