Vlahovic batte un colpo. Serbo in gol nel 2-2 tra Juventus e Reggiana

Prima uscita stagionale per la Juventus che alla Continassa sfida la Reggiana in un’amichevole utile per oleare gli ingranaggi della macchina di Tudor. Nella vecchia signora fari puntati su Jonathan David, al suo esordio e Bremer, che torna in campo dopo esattamente 10 mesi dall’infortunio al crociato riportato nella trasferta di Lipsia. Buon avvio di gara per la Juve che, aldilà di qualche disimpegno errato, resta in assoluto controllo del gioco, riuscendo a creare svariate chance per il vantaggio, senza tuttavia riuscire a sfruttarle. Botta e risposta nella metà della prima frazione. Al 22′ c’è un errore in impostazione di Kalulu, sfruttato da Girma, il quale con un bel destro da fuori porta sorprendente avanti gli ospiti. Risposta immediata degli uomini di Tudor con Chico Conceicao che trova un gran gol e fa 1-1. Buon approccio iniziale per Jonathan David, il quale si è reso protagonista di ottimi movimenti con e senza palla, andando diverse volte vicino alla gloria personale, bloccato però in più da un ottimo Motta, promettente portiere ospite classe 2005. Si va a riposo sul parziale di 1-1.

Juventus-Reggiana, discrete indicazioni per Tudor. Bene David e Vlahovic

Nella ripresa, come prevedibile, la Juve cambia totalmente pelle e al 46′ il neo entrato Vlahovic trova il tap in del 2-1 su sviluppi da corner. Al 72′ la riprendono incredibilmente gli ospiti con Gondo che sfrutta l’assist di Stulac e di testa batte Pinsoglio, trovando il gol del definitivo 2-2.

Juventus-Reggiana, il tabellino

2-2

Reti: 22′ Girma (R); 23′ Conceicao (J); 46′ Vlahovic (J); 72′ Gondo (R)

Juventus(3-4-2-1): DI Gregorio(45′ Pinsoglio); Kalulu(45′ Gatti), Bremer(45′ Rugani), Kelly(45′ Djalo); Gonzalez(45′ Joao Mario), Locatelli(45′ Mckennie), Miretti(45′ Yildiz), Kostic(45′ Cambiaso); Conceicao(45′ Adzic), Koopmeiners(45′ Thuram); David(45′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Djalo, Gil Puche, Pietrelli. Allenatore: Tudor.

Reggiana(3-4-2-1): Motta, Papetti, Bozzolan, Marras, Gondo, Reinhart(64′ Vallarelli), Libutti, Rover, Bertagnoli(71′ Stulac), Bonetti(80′ Stramaccioni), Girma(64′ Tavsan). A disposizione: Sposito, Stulac, Vallarelli, Tavsan, Basili, Stramaccioni, Cavallini, Shaibu, Nahounou, Conte’. Allenatore: Dionigi.