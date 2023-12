In palio gli ottavi di finale di UEFA Europa League tra West Ham e Friburgo. Squadre a pari a punti, entrambe a 12. Padroni di casa con il vantaggio dello scontro diretto. Nella gara d’andata gli inglesi si sono imposti in Germania per 1-2.

Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-3-3): Fabiański; Coufal, Mavropanos, Aguerd, Emerson Palmieri; Souček, Álvarez, Ward-Prowse; Kudus, Paquetá, Benrahma. All. Moyes.

FRIBURGO (4-4-1-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo; Dōan, Eggestein, Höfler, Grifo; Röhl; Gregoritsch All. Streich.