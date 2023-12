Si chiude il Gruppo A: il West Ham ospita il Friburgo all’Olympic Stadium di Londra, giovedì alle 21. In palio il primato del girone e la qualificazione diretta agli ottavi di finale di UEFA Europa League, senza passare dai play off. Squadre a pari punti, entrambe a 12, con gli inglesi che possono usufruire del vantaggio della vittoria nello scontro diretto (1-2 in Germania, lo scorso 5 ottobre). Il match sarà visibile su DAZN e Sky Sport (254); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.



Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen. All. Moyes.

FRIBURGO (4-4-1-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo; Doan, Eggestein, Hofler, Grifo; Rohl; Gregoritsch. All. Streich.