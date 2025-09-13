Adzic regala il Derby d’Italia alla Juventus: l’Inter si arrende al 91′ (4-3)

Allo Juventus Stadium termina 4-3 il Derby D’Italia tra Juventus e Inter, valido per la terza giornata della Serie A 2025/2026. Dopo un primo tempo molto equilibrato, terminato sul 2-1 in favore dei bianconeri grazie a un super gol di uno scatenato Kenan Yildiz, la squadra di Chivu reagisce e s’impone per gran parte del secondo tempo, prima trovando il pareggio con Calhanoglu (già autore della prima rete nerazzurra) e poi passando in vantaggio con il colpo di testa di Marcus Thuram. Nonostante il dominio degli ospiti, la squadra di Tudor riesce ad agguantare il pareggio grazie al colpo di testa dell’altro Thuram, Khephren, portando il risultato sul momentaneo 3-3. L’uomo del giorno, però, è quello che non ti aspetti: al 91′, Vasilije Adžić lascia partire un destro imprendibile per Yann Sommer e fissa il risultato sul 4-3 finale. La Juventus sorride e sale in testa alla classifica a punteggio pieno; l’Inter, nonostante i segnali positivi mostrati nella ripresa, subisce la seconda sconfitta consecutiva del suo campionato.

Juventus-Inter, primo tempo molto divertente

Dopo un buon inizio dei nerazzurri, molto propositivi in fase d’attacco, la prima grande occasione della gara arriva intorno al 12′ ed è in favore dei padroni di casa: Yildiz serve una palla meravigliosa per Kalulu, chiuso dalla difesa nerazzurra, Vlahovic si avventa sulla ribattuta ma viene respinto in corner da Acerbi. Sul corner seguente, la scodellata di Locatelli arriva a Bremer, bravo a rimetterla al centro dell’area dove Kelly la piazza all’angolino trafiggendo Sommer e portando in vantaggio i suoi. La squadra di Chivu accusa il colpo ma cerca subito di riorganizzare le idee e guadagna campo attraverso il fraseggio, creandosi degli spazi con grande pazienza. L’Inter, così, trova la rete del pareggio alla mezz’ora. Carlos Augusto penetra in area e premia l’arrivo a rimorchio di Calhanoglu al centro dell’area; il turco, quindi, è bravo a battere Di Gregorio con una conclusione secca e precisa. Al turco nerazzurro, dopo otto minuti, risponde il turco bianconero e riporta in vantaggio la Signora: Bremer recupera palla nella trequarti avversaria e serve Yildiz, il 10 bianconero addomestica il pallone e scarica un destro affilatissimo sul quale il portiere svizzero non può nulla. Sul finire della prima frazione, l’Inter si riversa in attacco nel tentativo di riacciuffare il pareggio: la Juventus fa buona guardia e al 46′ si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Juventus-Inter, i nerazzurri ribaltano la partita

I nerazzurri cominciano la ripresa con il piglio giusto, guadagnando metri nella metà campo avversario e calciando verso la porta prima con Dumfries e poi con Calhanoglu, non riuscendo a inquadrare lo specchio della porta in entrambe le occasioni. La formazione meneghina mantiene il controllo della manovra per il primo quarto d’ora della ripresa e la prima incursione bianconera nella metà campo avversaria arriva solamente intorno al 60′, terminando in un nulla di fatto. Al 65′, Calhanoglu stoppa di petto il pallone offertogli dal neo-entrato Zielinski e scaraventa il pallone all’angolino basso: i nerazzurri riagguantano nuovamente il pareggio con un’altra prodezza del turco. A questo punto, l’Inter continua a prendere coraggio e dopo aver guadagnato un buon corner, passa meritatamente in vantaggio con Thuram, bravo ad anticipare tutti di testa per siglare il terzo gol del suo campionato e portare in vantaggio la sua squadra. La Juve non ci sta, dimostrando di voler combattere fino alla fine e dopo sei minuti Khephren risponde a Marcus: calcio di punizione dalla destra calciato da Yildiz, incornata decisiva del numero 19 bianconero che vale il gol del 3-3. La gara sembra volgere al termine senza particolari scossoni fino al 91′, quando Adzic fa impazzire di gioia lo Juventus Stadium: Khephren Thuram recupera il pallone e serve il giovane centrocampista montenegrino, il quale non si fa pregare e scaraventa il pallone sotto al sette: è 4-3. La squadra di Chivu prova disperatamente a evitare la sconfitta, ma la Juve è brava a rintuzzare tutti i tentativi avversari: il primo Derby D’Italia della stagione è dei bianconeri.

Juventus-Inter, il tabellino:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (79′ Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (73′ Adzic), K. Thuram, McKennie (79′ David); Koopmeiners (73′ Cabal), Yildiz; Vlahovic (73′ Openda). All. Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (76′ Darmian), Barella (64′ Zielinski), Calhanoglu (82′ Sucic), Mkhitaryan, Carlos Augusto (63′ Dimarco); Thuram, Lautaro Martinez (64′ Bonny). All. Chivu

Reti: 13′ Kelly (J), 30′ e 65′ Calhanoglu (I), 38′ Yildiz (J), 76′ M. Thuram (I), 83′ K. Thuram (I), 91′ Adzic (J).

Ammoniti: 32′ Koopmeiners (J), 70′ Locatelli (J), 85′ Mkhitaryan.

Espulsi: nesuno.