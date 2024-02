Alaves-Barcellona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Alavés e Barcellona, in programma sabato 3 febbraio alle 18:30 allo Stadio de Mendizorroza, si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le squadre, ma per motivi molto diversi. Il Barcellona, attualmente a dieci punti di distanza dalla vetta della classifica di La Liga occupata dal Real Madrid, non può permettersi passi falsi nella sua rincorsa al titolo, soprattutto contro squadre come l’Alavés, che si trova in 11ª posizione dopo tre vittorie consecutive​​.

Alaves-Barcellona, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Barcellona è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.92 su Snai e 1.88 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.55 mentre una vittoria dell’Alaves (segno 1) si trova anche quota 3.85. Ecco la comparazione quote di Alaves e Barcellona dei bookmakers: