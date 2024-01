Algeria-Angola, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo C di Coppa d’Africa: l’Algeria, tra le favorite della competizione, affronta l’Angola. Le volpi del deserto, alla ventesima partecipazione alla competizione, hanno vinto per due volte il trofeo nel 1990, in finale contro la Nigeria, e nel 2019, ai danni del Senegal. Per l’Angola si tratta della nona apparizione, il cui massimo risultato è stato raggiunto nel 2008 e nel 2010, in ambo i casi ai quarti di finale. La sfida sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Chaibi, Bentaleb, Bennacer; Mahrez, Belaili, Bounedjah. All. Belmadi.

ANGOLA (4-3-3): Cipriano Da Cruz; To Carneiro, Buatu, Gaspar, Fredy; Keliano, Milson, Augusto; Luvumbo, Show, Mabululu. All. Oliveira Gonçalves.