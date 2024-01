Algeria-Burkina Faso, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata del Gruppo D della fase a gironi di Coppa d’Africa: l’Algeria affronta il Burkina Faso allo Stade de la Paix di Bouake, sabato alle 18. Non esaltante la partenza per Bennacer e compagni, fermati sull’1-1 dall’Angola nella gara d’esordio. Bene, invece, in Burkina Faso, con il mano il pass per il prossimo turno, vincitore per 1-0 nella sfida contro la Mauritania. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Chaibi, Bentaleb, Bennacer; Mahrez, Belaili, Bounedjah. CT. Belmadi.

BURKINA FASO (4-5-1): Koffi; Yago, Tapsoba, Dayo, Kaborè; Touré, Guira, Aziz Ki, Bangre, Badolo; Konaté. CT. Velud.