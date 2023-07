Anellucci svela: “In arrivo una grande offerta dall’Arabia per Immobile”

Intervistato a TMW, Claudio Anellucci, ex procuratore di Dybala e Cavani e ora dirigente, ha parlato delle questioni in casa Lazio. Queste le sue parole:

Servirebbe però arrivare a un punto d’incontro in casa Lazio:

“Il problema reale è che manca un punto di riferimento importante, che negli anni è stato un cuscinetto importante, e parlo di Tare. Il lavoro di Igli viene rivalutato molto ora, anche da chi lo ha criticato troppo. Il ruolo dei ds è questo, ha dovuto fare spesso delle scommesse, alcune le ha vinte e altre no. In questo momento la mancanza di un ds si sente molto. Non credo che arri abbia dato nomi certi ma dei profili. Spero che trovino la soluzione, altrimenti a finirci di mezzo è la Lazio”.

Se Sarri si è impuntato per esempio per Ricci, si possono investire 25 mln per uno come lui?

“Se faccio un calcolo in questo faccio folle dico di sì. Ricci rientra in un discorso dove non ha necessità di vendere, tu ne hai bisogno e ti fa una richiesta fuori da ogni logica. Oggi è una battaglia di forza tra due teste due, Lotito e Sarri. Il presidente deve fare il presidente e l’allenatore deve fare l’allenatore. Manca una figura come il ds, lo ripeto”.

Domani si parla di altro faccia a faccia Sarri-Lotito. Si aspetta un colpo di scena?

“La percentuale di frattura c’è, anche se è più sottile, ma più passano le ore e si allarga. Adesso la Lazio doveva fare all-in, sei arrivato secondo e hai incassato dalla vendita di Milinkovic. Ora tanto dipenderà anche da Immobile, che a breve riceverà una proposta importante dall’Arabia. Dobbiamo stare attenti a queste questioni”.