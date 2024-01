Angola-Namibia, probabili formazioni e dove vederla

A Bouaké va in scena il primo ottavo di finale di Coppa d'Africa

Primo ottavo di finale allo Stade de la Paix di Bouake, sabato alle 18, tra Angola e Namibia. L’Angola, vincitrice del Gruppo D, ha raccolto 7 punti, con due vittorie arrivate con Mauritania e Burkina Faso e un pareggio contro l’Algeria, nelle tre gare disputate. Diversamente, il Namibia ha raggiunto la fase successiva grazie ai 4 punti racimolati nel Gruppo E che ha garantito il piazzamento necessario per rientrare nelle migliori terze della prima parte del torneo. La vincitrice affronterà una tra Nigeria e Camerun. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

ANGOLA (4-2-3-1): Neblu; Afonso, Gasper, Quinito, Carneiro; Fredy, Show; Gilberto, Zini, Dala; Mabululu. CT. Oliveira Gonçalves.



NAMIBIA (4-5-1): Kazapua; Kamberipa, Amutenya, Haukonho, Hanamub; Petrus; Muzeu, Tijiueza, Katua, Hotto; Shalulile. CT. Benjamin.