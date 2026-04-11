sabato, Aprile 11, 2026
Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Anna Rosaria Iovino
Khéphren Thuram in azione ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Alla New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Juventus. Il match, valido per la 32esima giornata di Serie A Tim, verrà guidato dall’arbitro Maresca. La partita si giocherà oggi, 11 aprile 2026, alle ore 20:45.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalweski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli).

Atalanta-Juve, dove vedere la sfida

Il match tra Atalanta e Juventus, in programma sabato 11 aprile alle ore 20.45 alla New Balance Arena, sarà visibile su Dazn (tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app o direttamente su browser tramite pc) e su Sky Sport.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

