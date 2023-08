Atlético Madrid-Granada, le ultimissime sulle formazioni

Si chiude la prima giornata de La Liga con il match tra Atlético Madrid e Granada. Simeone sceglie il 3-5-2, così composto: Oblak tra i pali, Savic, Soyuncü e Mario Hermoso in difesa, De Paul, Koke e Lemar in mezzo al campo, supportati dai due esterni Llorente e Carrasco, in avanti il due composto da Griezmann e Morata.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Soyuncü, Mario Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Morata.

GRANADA (4-5-1): André Ferreira; Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Puertas, Melendo, Callejón; Uzuni.