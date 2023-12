Atlético Madrid-Lazio, le scelte di Simeone e Sarri | Le formazioni

Biancocelesti a caccia di una vittoria sul difficile campo dell’Atlético Madrid al Wanda Metropolitano. Lazio in campo con il 4-3-3. Provedel tra i pali. Linea difensiva a quattro con Casale e Gila centrali, sostenuti da Lazzari e Marusic. In mediana spazio Guendouzi, Vecino e Luis Alberto. In avanti, ai lati della punta, Castellanos, spazio a Felipe Anderson e Zaccagni. Panchina per Ciro Immobile.

Le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, RIquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.