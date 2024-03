Barcellona-Maiorca, le probabili formazioni | Blaugrana obiettivo secondo posto

Il Barcellona ospita il Maiorca, obiettivo il secondo posto

Gara importante per il Barcellona, ospite dei blaugrana il Maiorca. I padroni di casa vogliono la vittoria, l’obiettivo è il secondo posto in classifica. Una sfida che vale doppio per la formazione di casa, di fronte Muriqi e compagni, desiderosi di fare il colpaccio al Camp Nou.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo; Lopez, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Sanchez, Van der Heyden, Raillo, Nastasic, Lato; D. Rodriguez, Morlanes, Mascarell; Larin, Muriqi.