L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha parlato della lotta scudetto soffermandosi sulle possibilità dei bianconeri di raggiungere il successo.

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de “La Stampa” soffermandosi sulla possibilità della squadra di Allegri di poter rimanere competitiva fino al termine della stagione.

Le parole di Max Allegri:

“C’è tanto di Max in questa rinascita e i giocatori si stanno esaltando: da Rugani a Gatti, che sta crescendo molto, mentre Bremer è più continuo di un anno fa. Allegri è stato bravo a coinvolgere tutti e aiuta una partita a settimana”.

Corsa Scudetto:

“La Juve ha fatto molti punti, forse più di quanti se ne potevano prevedere. L’Inter è più forte perché ha una rosa di qualità e molto più ampia: ha preso solo 6 gol e ne ha segnati una caterva. Però se la stanno giocando e la Juve, zitta zitta, ci sta provando”.

Su Massimiliano Allegri:

“C’è stato un calo di amore perché si erano abituati agli scudetti e chiedevano qualcosa in più. Ora che la Juve non ha più vinto, si pensa meno a giocare bene e più a vincere. La Juve non è bella da vedere, ma la compattezza è la sua forza”.