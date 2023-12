Bayer Leverkusen in campo contro il Molde, questa sera alle 18.45. Xabi Alonso sceglie il 4-2-3-1. Quartetto difensivo affidato a Stanisic, Kossounou, Tapsoba e Hincapie. In mezzo al campo Xhaka e Andrich, alle spalle di Tella, Hlozek e Hofmann sulla trequrti. In avanti il solo Boniface. Tra i pali c’è Kovar.

Le probabili formazioni:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Stanisic, Kossounou, Tapsoba, Hincapie; Xhaka, Andrich; Tella, Hlozek, Hofmann; Boniface. All. Xabi Alonso.

MOLDE (5-3-2): Petersen; Lovik, Ellingsen, Oyvann, Haugan, Haugen; Eriksen, Breivik, Grodem; Berisha, Eikrem. All. Moe.