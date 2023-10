L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, ha parlato della squadra nerazzurra a “La Gazzetta dello Sport” : “Guardi l’Inter per diverse partite e pensi che sia fortissima, la miglior squadra del campionato, poi arrivano partite come col Sassuolo o col Bologna e ti chiedi come sia possibile questa metamorfosi. Ripeto, il gioco di Inzaghi è molto dispendioso e tutti devono essere sempre al massimo della condizione”.

Inter, il consiglio di Bergomi Secondo Bergomi, il consiglio è uno: “L’Inter è una squadra che per ottenere quello che ottiene deve sempre andare al massimo. Perché è il collettivo che fa la differenza: non ha giocatori che saltano l’uomo, che creano superiorità”.