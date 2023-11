Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha commentato la vicenda riguardante Ciro Immobile che è tornato al gol lunedì contro la Fiorentina.

Borghi: “Quel rigore ha un peso fondamentale”

Queste le sue parole sul centravanti: “Ha bisogno di allenarsi bene per un paio di mesi e poi tornerà a essere Immobile. Con la Fiorentina è andato in panchina per scelta tecnica e ha fatto il capitano per 77 minuti, sempre dentro alla partita con i compagni. È entrato da capitano, spingendo, mettendosi a lottare. Ha avuto un rigore di un peso incredibile. Mentre aspettavo che partisse per commentarlo, non ho avuto una frazione di secondo di dubbio sul fatto che Immobile avesse segnato e vinto la partita”.