Burnley – Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Dia

Le scelte dei due allenatori per l'amichevole delle 16

Di
Andrea Vantaggiato
-
14
uefa europa league 2024 2025: lazio vs viktoria plzen
LA FORMAZIONE DELLA LAZIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Burnley – Lazio, le formazioni ufficiali

BURNLEY (4-2-3-1): Hladky; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Sonne, Mejbri, Anthony; Foster.

A disposizione: Weiss, Worrall, Bruun Larsen, Edwards, Tchaouna, Pires, Koleosho, Barnes.
Allenatore: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Ruggeri, Gila, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos.
Allenatore: Sarri.

 

 

 

 

