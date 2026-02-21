Cagliari-Lazio, pari senza emozioni (0-0)

Solo un pari tra Cagliari e Lazio
Pareggio a reti bianche tra Cagliari e Lazio, i biancocelesti non riescono a sfruttare la superiorità numerica. Ennesimo 0 a 0 in stagione per la formazione di Sarri.
TABELLINO CAGLIARI-LAZIO 0-0
CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 6.5, Mina 5, Dossena 6, Obert 6; Adopo 5.5, Mazzitelli 5.5 (41′ Idrissi 6), Sulemana 6; Palestra 6.5, Kilicsoy 6 (88′ Zappa sv), Esposito 6 (73′ Trepy 6). Allenatore: Pisacane
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (72′ Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (60′ Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (60′ Cancellieri 6), Maldini 6 (72′ Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84′ Noslin sv). Allenatore: Sarri
Arbitro: Rapuano
Ammoniti: Pedro (L), Pellegrini (L), Provstgaard (L)
Espulsi: Mina (C)