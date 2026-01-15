Calciomercato Inter, 20 milioni per Abdoul Koné: nel mirino il difensore del Reims

Il calciomercato Inter è orientato soprattutto verso la ricerca di nuovi difensori. Se la filosofia del club è quella di investire su giovani talenti, questa volta il colpo potrebbe essere perfetto. Nel mirino di Ausilio e del suo staff, ci è finito un giovanissimo difensore francese: Abdoul Koné.

Calciomercato Inter, Koné nel mirino

Il giocatore, un classe 2005, è alto 1,92 m ed è un terzino destro. Perfetto per coprire le lacune dei nerazzurri. Il giocatore, attualmente in forza allo Stade Reims. Ha iniziato la sua carriera giocando nell’ES Colombienne, per poi passare al Boulogne-Billancourt nel 2017, al RC France nel 2020 ed al Paris FC l’anno successivo. Nel 2023 è stato acquistato dallo Stade Reims che lo ha assegnato alla propria squadra riserve, militante nella quinta divisione francese. Ha debuttato in prima squadra il 10 maggio 2024 giocando la sua prima gara di Ligue 1.

Koné è stato già chiamato dalla Nazionale francese U20. Oggi il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Il suo cartellino non è richiesto solo dall’Inter, a anche Monaco e Bayer Leverkusen hanno chiesto maggiori informazioni su Abdoul Koné. A differenza degli altri, l’Inter ha manifestato il suo interesse, ma anche già avviato i primi dialoghi con lo Stade de Reims. Il club francese ho ha riserve, per il suo gioiellino chiede 20 milioni di euro. L’acquisto di Koné non è solo in previsione del futuro, l’Inter vuole anche anticipare la partenza di Bisseck quest’estate.