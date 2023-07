Calciomercato Inter, giovane via in prestito: tre club se lo contendono

Il talento via in prestito ma può restare in Serie A

Si pensa ai giovani da fare crescere e in questi casi il prestito è la migliore soluzione. L’Inter vorrebbe dare via in prestito Fabbian per fargli acquisire esperienza vista la giovane età e chissà magari un giorno poter entrare abitualmente nelle rotazioni della prima squadra nerazzurra. Sul classe 2003 c’è l’interesse di Bologna, Frosinone e Lecce che hanno messo gli occhi sul ragazzo dopo l’ottima stagione in Serie B con la Reggina.