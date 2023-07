Calciomercato Inter, per Trubin ballano 6 milioni: nerazzurri pronti al rilancio

Per chiudere la trattativa con lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto di Trubin, l'Inter deve sborsare 18 milioni di euro

L’Inter è alla ricerca dei portieri che per la prossima stagione andranno a sostituire Onana e Handanovic, il primo ceduto per circa 55 milioni di euro al Manchester United, il secondo non rinnovato a fine contratto e momentaneamente svincolato. Si lavora dunque per trovare sistemazione fra i pali e il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello dell’ucraino classe 2001 Anatolij Trubin, di proprietà dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Inter, 6 milioni dividono Trubin e i nerazzurri

Abbiamo dunque capito che la dirigenza interista vuole chiudere in primis la trattativa che permetterà all’estremo difensore Anatolij Trubin di vestire nerazzurro. Tuttavia la faccenda che coinvolge lo Shakhtar rimane complicata, poiché la società ucraina chiede 18 milioni di euro per lasciar partire il proprio portiere, mentre l’offerta dell’Inter, di 12 milioni, non soddisfa appieno i campioni d’Ucraina.