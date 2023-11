In casa Inter nonostante c’è tanta concorrenza nel reparto si cerca di mettere altri tasselli per il centrocampo.

Nel mirino Colpani e Soucek

Per questo la dirigenza dell’Inter già si è messa al lavoro per poter accontentare il tecnico. Infatti, come riporta “TuttoSport” sarebbero due i profili che i neroazzurri stanno seguendo con attenzione. Il primo è una grande rivelazione della Serie A: Andrea Colpani che si sta mettendo in luce al Monza, mettendo a segno 5 reti in 10 presenze. L’altro calciatore attenzionato dal club milanese è Tomas Soucek del West Ham, il quale in questa stagione ha messo a segno 2 reti in 9 partite, mettendo a referto anche un assist, ed ha il contratto in scadenza nel 2024, anche se gli hammers vorrebbero prolungare l’accordo fino al 2025.