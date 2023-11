In casa Inter si continua a pensare al mercato visto che Marotta è da sempre molto attento ai parametri zero e al colpo low-cost. Ed ecco come Roma e Milan, i nerazzurri continuano a tenere sott’occhio Tiago Djalò, difensore del Lille.

Calciomercato Inter, pronto un altro colpo in difesa?

E proprio di questo ha parlato Fabrizio Romano, giornalista e noto tifoso. Queste le sue parole: “La dirigenza nerazzurra ha davvero messo nel mirino un’altra occasione: si tratta del difensore portoghese Tiago Djaló, un passato nelle giovanili del Milan prima di salutare ed essere inserito nell’operazione Leao con il Lille. Da quel momento, Tiago in Francia è decollato con ottime prestazioni ma anche un infortunio al crociato che ne ha rallentato la crescita. Ecco perché il suo rinnovo contrattuale al Lille si è bloccato e più club si sono mossi, in Spagna e in Italia su tutti, per chiedere informazioni su Djaló.

L’Inter lo apprezza molto e si è attivata, possiamo confermare che ci sono contatti concreti in corso per prenotare Tiago da free agent nell’estate 2024. Il difensore classe 2000 è graditissimo e l’Inter vuole bloccarlo, prenotarlo quanto prima ma senza partecipare ad aste: dev’esserci il via libera, la convinzione totale del ragazzo per procedere. Ecco perché si parla e si lavora su questo ennesimo affare low cost con Djaló inserito in lista, aspettando di capire anche le mosse della concorrenza che non manca tra Italia e Spagna. Ma coi nerazzurri certamente attenti e operativi su questo affare”.