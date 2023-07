Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’ex Milan: c’è l’offerta

L’Inter vuole un altro centrocampista di livello per rinforzare la rosa. Questa volta gli occhi tornano in casa Barcellona dove già qualche tempo fa c’era stato qualche contatto per Franck Kessie. L’ex Milan piace molto ai nerazzurri e possiede quelle caratteristiche che ancora mancano alla formazione di Simone Inzaghi. Marotta avrebbe già messo sul piatto 20 milioni di euro per acquistare l’ivoriano.

La risposta del Barcellona

Il club blaugrana ha declinato la prima offerta ma nei prossimi giorni non è da escludere che l’Inter possa alzare il conguaglio economico. Il Barcellona resta fermo sulla propria valutazione di 25 milioni di euro per lasciar partire il calciatore che tornerebbe volentieri a Milano, anche se sull’altra sponda.