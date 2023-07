Calciomercato Inter, scelto il dopo Onana: Marotta già a lavoro

Tra Manchester United e Inter non è ancora stato trovato l’accordo e non si sa se ciò arriverà in tempi brevi vista la distanza tra le parti. Intanto, però, i nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati e valutano possibili profili per la porta. Sfumato Vicario, Marotta aveva pensato in primis a Mamardashvili prima di cambiare rotta e puntare su Anatolij Trubin. Il portiere dello Shakhtar Donetsk è uno dei più promettenti nel suo ruolo e l’Inter vorrebbe anticipare la concorrenza.

Trubin obbiettivo principale per la porta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per poter acquistare il classe 2001 potrebbero bastare 15-20 milioni di euro. Per questo motivo l’ucraino è passato in cima alla lista degli acquisti per Simone Inzaghi.