Il calciomercato Inter poteva assistere ad un ritorno di Joao Cancelo, ma il portoghese ha scelto di andare al Barcellona che si era inserito in corsa per il trequartista. Intanto i nerazzurri hanno spostato l’attenzione su un difensore della Fiorentina: il brasiliano Dodò.

Calciomercato Inter, attenzione su Dodò

Se Joao Cancelo è sfumato definitivamente, scegliendo il Barça, l’Inter ha subito cambiato rotta, virando su delle alternative per rinforzare la corsia di destra. I nerazzurri dopo aver accettato la scelta del portoghese hanno subito avuto una nuova idea, la quale potrebbe rispondere al nome di Dodô, in scadenza di contratto con la Fiorentina il prossimo 30 giugno 2027.

Inter e Fiorentina potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni anche se al momento, non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra le due parti. Le intenzioni dei toscani e del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici sarebbero quelle di non privarsi del brasiliano sino al termine della stagione in corso. Ma ciò che non può essere deciso dalla Fiorentina è la volontà del classe ’98, la quale potrebbe cambiare la carte in tavola e partire per Appiano Gentile. Il prezzo di Dodo è mediamente alto, attualmente ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, anche se la Fiorentina ha acquistato il giocatore dallo Shakhtar Donetsk per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più bonus.