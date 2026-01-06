Il calciomercato Milan prova ad entrare sempre più nel vivo. Max Allegri ha bisogno di rinforzi, soprattutto in difesa. Igli Tare sta valutando il giusto profilo da tempo e Milan cercherà di regalare al tecnico toscano un altro difensore centrale.

Calciomercato Milan, da Aké a Kim, fino a Federico Gatti

Nonostante ci sia una certa urgenza, il mercato stringe, e Tare dichiara che si agirà senza troppa fretta: “Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi. Scommessa o giocatore con esperienza? Basta che sia un buon giocatore”.

Il Milan ha inserito in lista uno dei migliori talenti in circolazione: Kim, ex Napoli ed oggi al Bayern Monaco. L’ostacolo è il prezzo, ma anche una difficoltà all’apertura da parte dei bavaresi. Intanto non ci si perde d’animo e si ci concentra anche su altri profili. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha puntato Dier, Dragusin e Disasi, anche se a livello di esperienza non convincono a pieno come Kim. Intanto il Milan si è anche inserito in corsa per Ake, in uscita dal Manchester United perché gioca poco e ha bisogno di minutaggio. Allegri avrebbe anche chiesto di provarci con Federico Gatti della Juventus.