Calciomercato Juventus, obiettivo Mingueza: esterno destro cresciuto nel Barça

Il calciomercato Juventus continua la ricerca di nuovi innesti per rinforzare l’organico a mister Spalletti. Nelle ultime ore spunta fuori il nome di Oscar Mingueza. Le voci di un interessamento della Juve per il terzino spagnolo sono sempre più intense.

Calciomercato Juventus, l’innesto che manca potrebbe essere Mingueza

Classe 1999, cresciuto nel Barcellona, Mingueza attualmente veste la maglia del Celta Vigo. Oscar Mingueza ha stregato i dirigenti della Juventus. Attualmente, anche se la sua situazione contrattuale, che lo vede in scadenza il prossimo 30 giugno, ha caratteristiche che possono fare molto comodo a Spalletti.

Sta giocando da esterno destro difensivo, quello che serve davvero in casa bianconera in questo momento. Ma lo spagnolo, qualche volta, fa anche da terzino sinistro e da centrocampista esterno. Ma nella sua storia ci sono lunghi trascorsi da difensore centrale. Mentre il Barcellona non ci ha creduto fino in fondo, oggi Oscar cerca il riscatto che merita, cerca la sua grande rivincita in una squadra importante, che potrebbe essere la Juventus. Intanto, è stata fatta un’offerta al Celta Vigo per riuscire a portare subito Mingueza a Torino. L’offerta prevede subito 3-4 milioni di indennizzo a fronte di una clausola rescissoria di 20. Si attendono sviluppi positivi a breve per una grande occasione di mercato per la società della Madama.