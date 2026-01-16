Il calciomercato Inter potrebbe assistere ad un clamoroso scambio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società nerazzurra starebbe in trattativa con l’Atletico Madrid per uno scambio che prevede il passaggio di Davide Frattesi agli spagnoli mentre ad Appiano arriverebbe Nico Gonzalez.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Frattesi-Nico Gonzalez

A Viale della Liberazione continua la ricerca di un nuovo esterno destro, nonostante il recupero dall’infortunio di Denzel Dumfries stia procedendo meglio del previsto, ma lascia un vuoto ancora per molti mesi. I dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, starebbero valutando l’inserimento di una nuova pedina sulla fascia.

Tra le ipotesi vagliate anche quella di uno scambio con l’Atletico Madrid, per arrivare a Nico Gonzalez, argentino ex Juventus già cercato in estate in alternativa ad Ademola Lookman. Con l’infortunio di Calhanoglu, l’Inter sta riflettendo sulla strategia da utilizzare per gestire Frattesi. L’ex Sassuolo può essere una pedina importante per l’Inter da qui fino a fine stagione. Intanto la dirigenza, negli ultimi giorni, sta lavorando ad una possibile soluzione in uscita, ma non per ora, ma nella sessione di giugno. Per questo sono stati già avviati dialoghi tra nerazzurri e Atletico Madrid, per un ipotetico scambio, un’idea di mercato Frattesi-Nico Gonzalez: l’argentino non è in uscita dall’Atletico ma non disdegnerebbe l’idea di tornare in Italia. Intanto i Colchoneros stanno cercando un centrocampista dopo l’uscita di Gallagher, Frattesi potrebbe essere l’ideale.